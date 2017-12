Começa construção de Rodovia Interoceânica A Rodovia Interoceânica, que vai ligar o Brasil aos portos peruanos de Ilo, Maratani e San Juan, no Oceano Pacífico, começa a sair hoje do papel com o lançamento, em Puerto Maldonado (Peru), da pedra fundamental e do início efetivo das obras. A cerimônia, às 8h45 (local), conta com a participação dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; do Peru, Alejandro Toledo; e da Bolívia, Eduardo Rodríguez. Antes do evento, os três mandatários reúnem-se reservadamente. Com 2.600 quilômetros de extensão, dos quais 1.100 em território peruano, a rodovia vai facilitar a exportação de produtos brasileiros para os países do continente asiático e o incremento das relações dos mercados regionais fronteiriços. Após o lançamento, Lula segue para o centro de convenções do Cabanã Tropical , onde participa de encontro com os colegas do Peru e da Bolívia. Em pauta, o desenvolvimento na faixa de fronteira do Acre com a cidade peruana de Madre de Dios e os investimentos brasileiros no Peru. Com o presidente boliviano, Lula discutirá as relações econômico-comerciais entre os dois países. Ao fim da reunião, Toledo, Rodríguez e Lula dão entrevista coletiva para falar dos resultados do encontro. Ainda hoje, no Cabanã Tropical, os chefes de Estado do Brasil e do Peru instalam a comissão encarregada de elaborar o Plano de Desenvolvimento dos Corredores Econômico-Produtivos do Sul. O último compromisso do presidente brasileiro em Puerto Maldonado será um almoço oferecido em sua homenagem por Alejandro Toledo. Em seguida, Lula embarca para Brasília. A chegada à Base Aérea está prevista para às 19 horas. As informações são da Radiobrás.