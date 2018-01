Começa em 1º de março prazo de entrega da declaração de IR A Receita Federal vai começar a receber a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005) em 1º de março, às 14 horas (horário de Brasília). O prazo vai até 28 de abril. A expectativa da Receita Federal é que sejam entregues cerca de 22 milhões de declarações. Deve declarar quem teve, em 2005, rendimentos tributáveis superiores a R$ 13.968,00 ou rendimentos não-tributáveis acima de R$ 40.000,00. O contribuinte com patrimônio superior a R$ 80.000,00 também está obrigado a declarar. Para 2006, a Receita adotará novos mecanismos para aumentar ainda mais o nível de confiança dos contribuintes em relação ao envio da declaração pela internet. Serão oferecidas três formas para transmissão do documento. Uma delas trará campo para que seja informado o número do recibo da declaração do ano anterior. A outra forma será apresentar a declaração mediante uso da certificação digital - tecnologia por meio da qual a Receita tem certeza de que o documento está sendo transmitido pelo próprio contribuinte. Quem não tiver nem o número do recibo da declaração do ano anterior nem o certificado poderá enviar o documento da mesma forma de anos anteriores. "A diferença é que, com o número do recibo, por exemplo, a segurança é ainda maior", explica o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Em 2005, das 20,5 milhões de declarações recebidas no prazo pela Receita, 20 milhões foram feitas pela internet, o que representa 98% do total. Adir diz que o uso maciço da internet pelos contribuintes na hora de prestar contas à Receita mostra o grau de confiança deles no programa do IR, premiado em todo mundo. "A Receita tem aperfeiçoado seus programas anos após ano, o que tem sido reconhecido por vários organismos e entidades internacionais", comenta. Medidas de segurança As medidas para 2006, de acordo com o supervisor, vão dificultar ainda mais a ação de pessoas mal-intencionadas, como a de enviar declaração em nome de outro contribuinte. ?A Receita reitera que problemas deste tipo não criam e nunca criaram a nenhum contribuinte a obrigação de pagar o imposto que não lhe é devido, pois o que prevalece para cálculo do imposto são os fatos reais, ou seja, os rendimentos e o imposto retido apresentados pelo contribuinte e confirmado pelas fontes pagadoras?, explica Adir. O supervisor esclarece que a declaração que tiver o número do recibo da declaração do ano anterior prevalecerá sobre outra que não trouxer essa informação. ?Se já houver na base de dados da Receita uma declaração entregue sem o número do recibo, a que tiver essa informação vai prevalecer?, reforça, dizendo que o documento enviado por meio de certificado digital se sobrepõe a qualquer outra declaração.