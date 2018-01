Começa em Assunção reunião do Conselho de Ministros do Mercosul A ministra de Relações Exteriores do Paraguai, Leila Rachid, inaugurou na manhã deste sábado, às 10H50 de Brasília, a reunião do Conselho Mercado Comum, órgão político máximo do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). As únicas delegações ministeriais presentes ao início dos trabalhos são a do país anfitrião e do Uruguai, liderada pelo chanceler Reinaldo Gargano e pelo ministro da Economia Danilo Astori. Os maiores sócios do bloco, Brasil e Argentina, que juntos representam mais de 90% do produto interno bruto, enviarão seus ministro à capital paraguaia no domingo, com exceção do chanceler brasileiro, Celso Amorim, que deve chegar a Assunção por volta de 12h30 de Brasília. Já o ministro da Fazenda Antonio Palocci chegará à capital do Paraguai no domingo ao lado do presidente Luis Inácio Lula da Silva, que participará da cúpula regional na segunda-feira. A delegação argentina, liderada pelo presidente Néstor Kirchner, chega no domingo, com a presença do chanceler Rafael Bielsa e o ministro da Economia, Roberto Lavagna.