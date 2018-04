Começa entrevista de O´Neill na Argentina O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill já começou sua entrevista coletiva na Argentina, após um encontro com o ministro da Economia Roberto Lavagna. O´Neill disse que foi "um prazer? se reunir com o ministro Roberto Lavagna. ?Tenho grande esperança de que a Argentina saia desta situação", afirmou. Ele disse esperar "um intercâmbio comercial comum e melhoras para a América Latina". "Queremos um continente unido e lembrando que o fast track é uma oportunidade para gerar riquezas para toda a região. Tenho grandes esperanças quanto ao futuro da Argentina. Sei que com as políticas adequadas, o povo argentino alcançará o êxito", defendeu O´Neill. Há um forte policiamento na porta do Ministério da Economia, onde ocorre o pronunciamento, e protestos na rua contra a presença de O´Neill na Argentina. Leia o especial