Começa hoje a operação de venda das ações da Vale Começa hoje a oferta pública de ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) que ainda estão em poder do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ontem as instituições financeiras que vão participar da operação foram informadas de que as agências bancárias já podem vender os papéis. Começaram a ser veiculados também comerciais na TV informando sobre a operação. O BNDES divulgou também a data de término da operação, que será no dia 15 de março. No entanto, o investidor que pretender migrar os recursos já depositados nos fundos Petrobrás FGTS para os fundos da Vale ou retornar para o FGTS para depois migrar para os fundos da Vale deverá fazer a operação até o dia 1º de março. Já quem for aplicar dinheiro ou recursos novos do FGTS vale a data do dia 15 de março.