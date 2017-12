Começa hoje auditoria no Banco Santos Começam hoje as operações de uma equipe especial de auditores do Banco Central no Banco Santos que vão apurar eventuais fraudes na instituição. Os trabalhos dos técnicose do BC, segundo uma autoridade da instituição, poderá durar alguns meses. Os fiscais do BC deverão analisar em detalhes todas as contas do Banco Santos e verificar se o buraco de R$ 700 milhões no caixa da instituição, controlada por Edemar Cid Ferreira, foi provocado em parte por irregularidades e quem teria sido beneficiado por tais atividades.