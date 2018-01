Começa hoje congresso de fundos de investimento A partir de hoje, representantes do mercado financeiro brasileiro se organizam para debater o desenvolvimento e as perspectivas para o setor de fundos no 1.º Congresso Brasileiro da Indústria de Fundos de Investimento. O evento será realizado no Hotel Inter-Continental, no Rio de Janeiro, até a próxima quarta-feira. Participarão do congresso autoridades como: o presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), José Luiz Osório de Almeida, e outros 15 convidados do exterior. No fórum nacional de debates, serão discutidos temas como a auto-regulação, o papel da Internet e os canais alternativos de distribuição, marketing e produtos de previdência privada para fundos de investimentos. O evento é promovido pela Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid).