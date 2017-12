Começa hoje evento sobre Metrologia e Qualidade Hoje é o primeiro dia do 4o Salão e Seminário de Metrologia e Qualidade Brasil, que será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. Promovido pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), juntamente com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e os integrantes da Rede Nacional de Metrologia Legal (Rnml), o evento explicará a influência da Metrologia no dia-a-dia da sociedade, sua aplicação na indústria e no comércio e seu uso na vida doméstica. Os principais assuntos abordados nos seminários serão qualidade, produtividade, competitividade, desenvolvimento tecnológico, popularização do acesso à Internet (projeto Acessa SP), certificação ISO 9000 no serviço público, licenciamento eletrônico de veículos, Posto Fiscal Eletrônico e Centros de Integração da Cidadania (CIC´s). Também foram montados ambientes cenográficos, onde o público receberá orientação sobre os direitos do consumidor e as ferramentas necessárias para uma compra consciente. Haverá reproduções de visitas a lojas de tecidos, farmácias, minimercados e postos de gasolina, além da apresentação de alguns produtos com certificação compulsória - representados pela Marca de Conformidade do Inmetro -, como preservativos, capacetes, brinquedos, extintores de incêndio e materiais elétricos. Entre os expositores, estarão empresas privadas e estatais, órgãos públicos e entidades dos setores de Metrologia, laboratórios de medição, calibração e ensaio e representantes de equipamentos para controle de qualidade. O evento está aberto para visitação das 16 às 22 horas até o próximo sábado (12/06). Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo.