Começa hoje leilões de imóveis do Banco do Brasil O Banco do Brasil realiza leilões esta semana em diversos locais do País. Serão negociados 158 imóveis, cuja avaliação totaliza R$ 3,3 bilhões. O primeiro leilão - composto por 16 imóveis - será hoje em Camboriú, Santa Catarina, e soma R$ 173 mil. Nos dias 19 e 20, mais dois leilões estão programados, um em Porto Alegre e outro em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Para o do dia 19, serão cinco unidades avaliadas em R$ 338,5 mil e, no do dia 20, outros sete imóveis totalizando R$ 168,4 mil. No dia 21, mais quatro leilões estão agendados e serão negociados 106 imóveis - avaliados em R$ 2 milhões no total - nos Estados do Piauí, Maranhão, Goiás, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também no Rio Grande do Sul. Para encerrar a semana, no dia 22, serão leiloados 24 imóveis, avaliados em R$ 583 mil no Ceará. Veja abaixo alguns locais dos leilões ou consulte o site do Banco do Brasil: Dia Horário Local Endereço 18 14 h Camboriú ? Santa Catarina Avenida do Estado, 1540 19 14h30 Porto Alegre ? Rio Grande do Sul Avenida Assis Brasil, 8787 20 14h30 Ijuí ? Rio Grande do Sul Associação Comercial e Industrial de Ijuí ? Rua Albino Prendler (Praça dos Imigrantes, 864) 20 10 h Belém ? Pará Rua Senador Manuel Barata, 513 21 14h30 Santa Cruz do Sul ? Rio Grande do Sul Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz ? Rua Venâncio Ayres, 633 21 15 h Recife ? Pernambuco Rua 7 de setembro, 128, 9º andar 21 10h30 Goiânia ? Goiás Master Hall ? Rua 23, 40 ? Bairro Santo Antônio 21 10 h Teresina ? Piauí Avenida Homero Castello Branco, 323 22 10 h Fortaleza ? Ceará Rua Guilherme Blhum, 18