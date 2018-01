Começa hoje reunião do G-30 em NY Começa hoje, por volta do meio-dia (horário de Brasília), a reunião do G-30, da qual participará o presidente do Banco Central, Armínio Fraga. A reunião, composta por seminários durante hoje e manhã, será realizada na sede do Federal Reserve de Nova York. Segundo informou à Agência Estado a assessoria de imprensa do Fed/NY, a programação prevê apenas a participação de Fraga amanhã. Entre os representantes do G-30, tanto do setor privado quanto do público, que falarão nos seminários, estão, além de Fraga, o presidente do Banco Central do México, Guillermo Ortiz, a vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger, e o vice-presidente do Citigroup, Stanley Fischer, que também é o antecessor de Anne Krueger, além de ex-presidentes de bancos centrais, banqueiros e economistas.