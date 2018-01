Começa nesta 4ª pagamento do PIS para nascidos em junho A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os recursos da última rodada do calendário 2006/2007 do Programa de Integração Social (PIS). Serão contemplados nesta fase os trabalhadores que fazem aniversário em junho. Essas pessoas terão direito a sacar um abono, com valor correspondente a um salário mínimo, atualmente em R$ 350. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o abono será pago a 824.655 trabalhadores. Para não perder o direito aos abonos, os beneficiários deverão retirar o dinheiro do benefício até 29 de junho de 2007, quando termina o prazo estipulado para o saque. A mesma regra vale para os abonos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil. O calendário 2006 do Pasep já terminou, mas cerca de 100 mil servidores ainda não foram às agências da empresa sacar o dinheiro. Esses trabalhadores devem ir a qualquer unidade do banco e apresentar o RG e o documento com o número do programa para receber o dinheiro. Como receber o dinheiro Para ter acesso ao abono do PIS, os inscritos devem dirigir-se a qualquer agência da Caixa, portanto o documento de identidade e o número de inscrição no programa. Também é necessário cumprir alguns pré-requisitos estipulados pelo governo, como estar cadastrado no regime do PIS há pelo menos cinco anos, além de constar da lista da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2005. Outro exigência para o saque do PIS é ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias com carteira assinada no ano passado, além da renda média não ter ultrapassado dois salários mínimos mensais durante o período. Os recursos podem ser retirados diretamente nos terminais de auto-atendimento da Caixa, nas casas lotéricas e nos terminais Caixa Aqui.