Começa o Feirão Limpa Nome do Serasa em São Paulo

SÃO PAULO - O Serasa Consumidor, braço da Serasa Experian, promove entre os dias 22 e 26 de novembro mais uma edição do Super Feirão Limpa Nome. Durante esse período, consumidores inadimplentes de São Paulo poderão renegociar suas dívidas presencialmente ou pela internet através do site do evento.

Será possível negociar condições especiais diretamente com as empresas credoras. “O consumidor deve aproveitar essas oportunidades para limpar o nome porque as empresas estão dispostas a oferecer boas propostas. Mas ele também pode apresentar alternativas, que realmente caibam em seu bolso para se livrar da inadimplência”, diz o gerente de Recuperação de Crédito da Serasa, Raphael Salmi.

Segundo um estudo da empresa, em agosto deste ano, o País contabilizava 59,3 milhões de inadimplentes, o que representa cerca de 40% da população acima de 18 anos. Na última edição do Feirão, 5,3 milhões de consumidores acessaram o site para tentar uma renegociação.

Serviço:

Super Feirão Limpa Nome - São Paulo - SP

Data: de 22 a 26 de novembro.

Horário: entre 8h e 18h.

Local: Shopping Itaquera - Av. José Pinheiro Borges, s/n, - Itaquera - SP.