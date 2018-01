Começa o saque do PIS para quem nasceu no mês de abril Os trabalhadores que nasceram no mês de abril começam a receber nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do PIS. Serão pagos 787 mil abonos, no valor total de R$ 275,5 milhões, e 2,2 milhões de rendimentos do PIS, estimados em R$ 87,5 milhões. Para sacar o benefício, o trabalhador que tem o Cartão do Cidadão, com senha cadastrada, pode se dirigir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, agência lotérica, correspondente bancário ou terminal de auto-atendimento. Se não tiver o cartão, terá de receber o pagamento apenas nas agências da Caixa Econômica Federal. Para sacar o benefício, o trabalhador tem de levar o documento de identificação e o número do PIS, que está localizado no próprio cartão ou na Carteira de Trabalho. Tem direito ao abono salarial o trabalhador que está cadastrado no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos e que recebeu uma média de até dois salários mínimos em 2005. Além disso, é preciso ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2005 e possuir os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2005. O abono tem o valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 350. Os rendimentos do PIS, disponibilizados anualmente, correspondem à rentabilidade sobre o saldo atualizado das quotas do trabalhador. Têm direito aos rendimentos os trabalhadores cadastrados no PIS-Pasep até 4 de outubro de 1988 e que tenham saldo de quotas na sua conta PIS-Pasep. Mais informações sobre o abono salarial e os rendimentos do PIS podem ser obtidos pelo telefone 0800-574-2222. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 20 horas. Os trabalhadores que nasceram em maio e junho também começarão a receber o pagamento do PIS e do abono salarial em novembro, mas em datas diferentes. Os nascidos em maio passam a retirar o benefício a partir do dia 14. Já para quem faz aniversário em junho, o pagamento terá início no dia 22.