Começa pagamento de benefícios Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje os benefícios de agosto. Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, no total, serão pagos R$ 5,2 bilhões para cerca de 19,2 milhões de segurados de todo o País. Em comparação com o mês anterior, a folha de pagamento de benefícios do INSS cresceu 16% em agosto. Confira os valores: - Piso: é o salário mínimo vigente, de R$ 151,00. Pela Constituição, nenhum segurado pode receber benefício inferior ao salário mínimo a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou reclusão, ou salário-maternidade. - Acima do piso: quem ganha aposentadoria ou pensão acima do piso receberá valor idêntico ao pago em agosto, relativo ao benefício de julho. O dinheiro ficará à disposição do segurado para o saque na agência bancária pelo prazo de dois meses. Após esse período, o pagamento será suspenso. Para desbloqueá-lo, o segurado deverá comparecer à agência do INSS em que está cadastrado munido de um documentação de identificação e do cartão magnético ou de um documento em que conste o número do benefício. Como nos meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o número final do benefício - último número antes do dígito de controle no cartão do INSS. Pela escala da Previdência, hoje recebe quem tem benefício com final 1, na segunda, final 2, e assim por diante até o dia 15/9, quando recebe quem tem benefício com final 0. A maioria dos aposentados, pensionistas e beneficiários em geral continua recebendo por meio do cartão magnético. Segundo a Previdência, apenas 9,6% dos segurados receberão os pagamentos diretamente em conta corrente. Se o segurado quiser, ele pode exigir que seu benefício mensal seja depositado em sua conta. Para isso, basta ir ao banco e preencher o Termo de Opção, documento disponível também nas unidades do INSS.