Começa processo de privatização do Banco do Ceará O Banco Central (BC) divulgou hoje edital de abertura do processo de privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC). Segundo o aviso, serão alienadas 91.621.171 ações ordinárias da instituição, de titularidade da União, representando 99,08% do capital total. O preço mínimo dos papéis só será conhecido posteriormente, com o anúncio do edital de venda do BEC - sem prazo previsto. O BC reiterou que os interessados no leilão poderão encaminhar os documentos de pré-qualificação a partir de hoje. O prazo termina em 22 de abril.