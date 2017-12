Começa reunião entre Lula, Kirchner e Chávez Teve início na manhã desta quarta-feira a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner (Argentina) e Hugo Chávez (Venezuela), no Sofitel, em São Paulo. A pauta do encontro dos presidentes tratará de projetos de integração econômica no continente sul-americano e também no campo da infra-estrutura, com ênfase na construção de um gasoduto interligando todo o continente e que está orçado entre US$17 bilhões e US$25 bilhões. Não está previsto, segundo a assessoria de comunicação da Presidência da República, a divulgação de nenhum documento, tampouco a realização de entrevista coletiva. Existe, no entanto, uma possibilidade de o presidente venezuelano, Hugo Chávez, falar com a imprensa após o encerramento do encontro, previsto para as 11h30.