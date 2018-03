Começam nesta quarta reservas de ações da oferta da Cyrela

A Cyrela Brazil Realty antecipou algumas datas de sua oferta primária de 43 milhões de ações ordinárias em relação ao cronograma que constava na atualização do prospecto preliminar. No aviso ao mercado, com a data desta quarta-feira, 14, consta que o procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento) começa nesta quarta (a data anteriormente estimada era 15/10), e vai até 27 de outubro (mantido), quando será fixado o preço por ação.

O período de reserva para a oferta de varejo se inicia em 21/10 (não no dia 22) e vai até 26/10. O início de negociação na Bolsa foi mantido para 29/10, e a data de liquidação estimada permanece como 3/11. As datas são indicativas e sujeitas a alterações, como ressalta a empresa no aviso publicado em jornais.

No prospecto preliminar, a Cyrela calcula que a oferta, sem considerar os lotes suplementar e adicional nem comissões, pode alcançar R$ 991,15 milhões, com base na cotação de fechamento na BM&FBovespa em 30 de setembro, ou seja R$ 23,05 por ação. Porém, ontem a ação fechou acima de R$ 26, o que faria a oferta ultrapassar R$ 1 bilhão - ou seja, R$ 1,139 bilhão pela cotação de R$ 26,49.

A oferta, com esforços de colocação no exterior, prevê lote suplementar de até 15%, ou 6,45 milhões de ações, e lote adicional de até 20% da quantidade total inicialmente ofertada, ou 8,6 milhões de papéis ON.

A quantidade de ações para investidores não institucionais será de no mínimo 10% e no máximo 20% do montante inicial, sem considerar lote suplementar e adicional, para pedidos de investimentos de R$ 3 mil a R$ 300 mil. O coordenador líder é o Credit Suisse, e participam ainda da distribuição Banco Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander.