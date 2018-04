Começam trabalhos no Campo de Jabuti

A Petrobrás iniciou ontem as operações do navio-plataforma Cidade de Niterói, com capacidade para produzir 100 mil barris de petróleo e 3,5 milhões de m³ de gás natural por dia. Instalada no Campo de Jabuti, a unidade será a primeira a produzir em rochas carbonáticas, semelhantes às do pré-sal na Bacia de Santos. A estatal iniciou também a perfuração de um terceiro poço na área de Tupi, principal descoberta do pré-sal.