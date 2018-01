Começou a megaliquidação nos shoppings Começa hoje a 7ª Liquida São Paulo em 39 shoppings da Grande São Paulo. Os descontos oferecidos pelas lojas chega a 60%. O objetivo da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que promove a liquidação, é aumentar em 12% as vendas deste mês em relação ao mesmo período do ano passado. As lojas participantes podem ser identificadas por cartazes e adesivos em suas vitrines. Os produtos em oferta incluem roupas, calçados, eletrônicos high-tech, utensílios domésticos, objetos de decoração, móveis, brinquedos, livros, CDs e jóias. Também no Shopping Light, o salão Jacques Janini oferece cortes de cabelo com desconto. No Shopping Butantã, a promoção chegou à praça de alimentação. A Lanchonete Chopping, por exemplo, reduziu o preço dos seus pratos. Na avaliação do presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, os melhores descontos serão oferecidos nas roupas. "É a última oportunidade dos lojistas desovarem seus estoques", afirma Sahyoun. Em seguida, chegam as coleções de primavera. A Liquidação conjunta dos shoppings, que é realizada duas vezes por ano, virou uma tradição para aumentar as vendas no período chamado de "entressafra das coleções" - fevereiro e agosto). Vitrine Virtual Quem quiser conferir algumas promoções pode acessar o site Liquida São Paulo (veja no link abaixo). Cerca de 300 produtos foram organizados por categorias, com os preços e endereços das lojas onde podem ser encontrados. A promoção conta com um apoio de peso. Para os lojistas que aderiram à liquidação, o Governo do Estado prorrogou o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O evento conta com a participação de 39 shopping e são eles: Ibirapuera, Interlagos, Interlar Interlagos, Leste, Aricanduva, Inter Lar Aricanduva, Light, Continental, Poli Shopping Guarulhos, Metrópole, Tamboré, Butatã, Shopping ABC, Shoping D, Shopping Metrô Tatuapé, Mogishopping, Osasco Plaza Shopping, Central Plaza Shopping, Silvio Romero, Shopping Móveis Moema, Shopping Penha, Shopping Plaza Chic, Center 3, Bourbon, Fast Shopping Ipiranga, Shopping Vergueiro, Stand Center, Multishop ABC, Promocenter, Multishop Vila Mariana, Clube dos Lojistas do Centro Empresarial São Paulo (Cenesp), Centro de Ofertas (Osasco), Estação Veneza, Promoshop, Shopping Jabaquara, Mini Shopping Anchieta, Ponto Shop e Shopping Praça.