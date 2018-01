Comercialização de gás natural no País atinge valor recorde A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) divulgou nesta segunda-feira que o mês de setembro foi marcado pelo recorde na comercialização de gás natural no Brasil, atingindo 44,2 milhões de metros cúbicos diários (m³/dia). Segundo nota da Abegás enviada à imprensa, o recorde anterior era de 42,8 milhões de metros cúbicos por dia, em janeiro deste ano. Comparando-se com o mês de agosto, este dado aponta um avanço de 6,74%. Os segmentos industrial, residencial e comercial apresentaram crescimento de, respectivamente, 2,18%, 2,79% e 3,44% respectivamente. O setor elétrico foi o que apresentou maior acréscimo (29,87%) em relação ao mês anterior, passando de 6,5 milhões m³/dia para 8,5 milhões m³/dia. Com relação ao mesmo período do ano passado, a comercialização total diária de gás natural em setembro representa um aumento de 6,92%. Nos últimos doze meses, o segmento automotivo foi o que mais se destacou no mercado, apresentando um crescimento de 23,53%. O consumo de gás natural veicular atingiu a marca de 6,7 milhões de metros cúbicos diários, correspondendo a cerca de 15% da demanda média diária brasileira. Outro setor a se destacar, segundo a Abegás, foi o comercial, que apresentou aumento de 15,17% em relação ao ano anterior, passando de 509 para 587 mil metros cúbicos diários. A Região Sudeste continua liderando a expansão do consumo, com 29,2 milhões m³/dia consumidos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, representando 66% da média nacional. As regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste, consumiram respectivamente 6,8 milhões m³/dia, 6,6 milhões m³/dia e 1,3 milhões m³/dia de gás natural.