Comerciantes cariocas esperam vender mais neste Natal A maioria dos comerciantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro espera vender 10% a mais neste Natal, ante igual época no ano passado. A informação consta de pesquisa da Fecomércio-RJ sobre o tema, divulgada nesta segunda-feira. De acordo com o comunicado da entidade, do total de 1.943 empresários entrevistados (de 26 setores), 64,1% calculam que vão vender mais do que no ano passado; 23,5% esperam atingir a mesma meta de vendas e, apenas 6,8% trabalham com a possibilidade de um resultado pior do que o de 2005. Entre os destaques por setores, dos entrevistados pela entidade, os comerciantes de roupas (16,8%), joalherias (16,7%) e perfumaria (13,7%) são os que mais apostam um movimento maior na temporada de fim de ano. "Além disso, cabeleireiros (13,6%), calçados (13,4%), supermercados (12,9%), óticas (12,8%), decoração (11,5%), CD (11%), restaurantes (11%), magazine (10,8%) e eletrodomésticos (10,8%) também prevêem um crescimento (de vendas) acima da média. Apenas o segmento de hotelaria está esperando um resultado negativo (-2,3%) na comparação com o Natal de 2005", esclareceu a Fecomércio-RJ, no comunicado. De acordo com a pesquisa, em 2006, 40,7% dos empresários entrevistados vão aumentar os estoques na comparação com o ano passado para aguardar a temporada de final de ano; e 23,5% vão encomendar o mesmo volume e apenas 8,4% planejam reduzir os pedidos. Na avaliação do presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, "a possibilidade de uma maior presença do consumidor nas lojas pode ser explicada pela forte desaceleração da inflação, pelo crescimento do emprego e, principalmente, pelo avanço do crédito, que mantém intenso ritmo de crescimento", explicou, em comunicado. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de outubro.