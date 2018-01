Comerciantes deverão vender pãozinho por peso Os comerciantes de todo o País terão até 20 de outubro para se adequarem à nova regulamentação para a venda do pão francês, conforme informou o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). A portaria publicada na última quinta-feira (22) no Diário da União determina que o pão seja comercializado por peso, e não por unidades. A indicação do preço a pagar pelo quilograma "deverá ser grafada com dígitos de dimensão mínima de 5 centímetros de altura e afixada próxima ao balcão de venda e em local de fácil visualização pelo consumidor". Além disso, as novas regras determinam que as balanças indiquem a "massa medida (peso) e do preço a ser pago".