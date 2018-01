Comerciários da cidade de SP têm reajuste de 11% Os comerciários da cidade de São Paulo obtiveram reajuste de 11% a partir de 1º de dezembro na negociação entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo e os sindicatos patronais de todos os segmentos do setor. A categoria é composta por 420 mil comerciários. Com o acordo, o piso da categoria passou de R$ 387,00 para R$ 429,57. O piso do comissionista foi de R$ 465,00 para R$ 516,15. As cláusulas sociais foram mantidas. Os comerciários conseguiram também uma gratificação equivalente a dois dias de salário a mais no mês de outubro, em homenagem ao Dia do Comerciário. Segundo o sindicato, os comerciários asseguraram que as mães terão faltas remuneradas quando se ausentarem do trabalho em razão de doença dos filhos menores de 14 anos, inválidos ou incapacitados e às grávidas está assegurada a estabilidade de 75 dias após o término da licença-maternidade.