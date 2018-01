Comerciários de SP tentam reabrir negociação salarial O Sindicato dos Comerciários de São Paulo voltou para a mesa de negociações com os sindicatos patronais para discutir o reajuste da categoria, que tem data base em 1º de dezembro. O acordo já tinha sido fechado em 11% há cerca de duas semanas, mas o sindicato voltou atrás no dia da assinatura do acerto diante da divulgação do índice de inflação de novembro, que foi de 12,55% pelo INPC. Os acordos feitos separadamente com algumas grandes empresas, como Pão de Açúcar (12,55%), Carrefour (13%) e Wal-Mart (12,55%) foram mantidos. O impasse continua nos demais ramos porque as empresas se recusaram a reabrir negociações. Na semana passada, a questão acabou sendo encaminhada para o Tribunal Regional do Trabalho. Segundo o vice-presidente do sindicato, Ricardo Patah, a maior parte das empresas está fazendo os pagamentos com base no porcentual de 11% e devem fazer uma eventual correção posteriormente, quando as negociações forem encerradas. Cerca de 300 mil trabalhadores, de um total de 420 mil, ainda estão sem acordo.