Comerciários têm perdas de 43,5% nos salários, diz Dieese Os comerciários do município de São Paulo tiveram perdas de 43,5% em seus salários de 1995 até 2003, segundo dados retirados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). O estudo, divulgado pelo Dieese e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo, aponta que o rendimento médio dos trabalhadores do comércio hoje chega a R$ 796,00, enquanto que em 1995 equivalia a R$ 1.409,00, em valores atuais. Entretanto, a pesquisa mostra que a perda de salário não se restringe aos comerciários e também não se limita apenas à cidade de São Paulo. O estudo ressalta que o rendimento do trabalho vem perdendo participação na renda nacional anualmente. Entre 1995 e 2003, os ocupados em geral viram seus rendimentos serem reduzidos em 31,4%. No final das décadas de 50 e início da de 60, a renda do trabalhador tinha uma participação de aproximadamente 56% no Produto Interno Bruto (PIB).