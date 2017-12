Comércio antecipa liquidações A menos de 20 dias do Natal, o comércio já começou a antecipar as liquidações e promoções, normalmente marcadas para janeiro. O apelo de vendas vai de descontos no preço a redução nos juros, tudo para impulsionar as vendas de móveis, eletrodomésticos e artigos de vestuário, que continuam tímidas. O impacto dessa estratégia é que provavelmente nesta virada de ano não deverão ocorrer megaliquidações. Vários indicadores mostram a disposição do comércio em promover as mercadorias em dezembro, exatamente no melhor mês para o varejo. Recente pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio SP), realizada com comerciantes da Grande São Paulo, revelou que mais de 70% deles pretendem oferecer alguma vantagem, como descontos ou promoções, para ampliar as vendas no Natal. Em 2002, enquete semelhante revelou que o índice de lojistas dispostos a promover os estoques era menor, estava em 60%. Leia mais no Estadão deste sábado