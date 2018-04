Comércio argentino agora só trabalha com dinheiro vivo O comércio varejista na Argentina vai deixar de operar com cartões de crédito e débito devido à incerteza gerada pelo feriado bancário e cambial, informou o presidente da Federação das Câmaras de Comércio da Argentina (Fedecâmaras), Rubén Manusovich. A entidade decretou feriado a partir das 18 horas desta segunda-feira até que haja uma definição sobre o projeto de lei que institui os bônus em troca dos depósitos. ?Os negócios vão estar abertos, mas só venderão com dinheiro vivo e produtos de primeira necessidade da cesta familiar?, afirmou Manusovich. Segundo ele, ?já faltam alguns produtos, e o desabastecimento será mais agudo?. O presidente da Fedecâmaras acusou os atacadistas de estocar mercadoria para ?gerar ainda mais angústia no povo argentino e encher o bolso deles?.