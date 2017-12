Comércio: aumenta a confiança do consumidor A confiança do consumidor da região metropolitana de São Paulo está melhor neste mês em relação a novembro. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP) em parceria com a Agência Estado, aumentou 0,9% em dezembro. No mês passado o ICC atingiu 104,5 pontos, contra 105,5 neste mês. O aumento do ICC, para todas as segmentações, segundo a análise, foi contrabalanceada, em parte, pela queda do Índice de Expectativas Futuras, fazendo com que o ICC subisse 0,9% em dezembro. A melhora de avaliação das condições econômicas atuais foi percebida mais intensamente pelos consumidores mais jovens, registrando alta de 10,4%, e pelo sexo feminino, alta de 7,7%.