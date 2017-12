Comércio Brasil-China será pouco afetado, diz advogado O comércio entre o Brasil e a China dificilmente será afetado pela epidemia pneumonia asiática (Síndrome Respiratória Aguda Severa - Sars) porque o atual estágio de intercâmbio entre os dois países praticamente não exige a presença (física) comercial. A opinião é do advogado Durval Noronha, que tem escritório de representação em Xangai há dois anos e atua em várias capitais do mundo há mais de uma década. "Não estou convencido disso (do prejuízo)", disse à Agência Estado, apesar dele ter suspendido uma viagem de 15 dias que faria esta semana à China. De acordo com o advogado, as exportações brasileiras à China estão quase que restritas a produtos agrícolas e a alguns minérios, os quais não precisam de presença comercial para entrarem no mercado chinês. A Marcopolo, que recebeu recentemente o título de maior exportadora da região sul do País e começou a exportar para os chineses, informou que seu negócios não foram afetados até agora. "O que pode ocorrer é uma redução da atividade econômica da China e da região Ásia-Pacífico. Nesse caso, essa desaceleração certamente afetaria os negócios do Brasil e do resto do mundo", disse Noronha, ao se referir aos efeitos da Sars, epidemia que afetou até o momento mais de 4,2 mil pessoas e matou mais de 250 pessoas. Noronha acredita que, a curto prazo, os setores mais afetados com a epidemia seriam os de serviços. "Joints, parcerias e contratos públicos, com potencial gigantesco de crescimento, certamente serão afetados, já que todos eles exigem presença comercial constante de executivos para negociar", disse Noronha, que também assessorou o governo chinês para o ingresso desse país à Organização Mundial do Comércio (OMC). Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica