Comércio carioca espera aumento de vendas no Natal O comércio carioca espera crescimento nas vendas de Natal este ano, apesar da crise financeira provocada pela alta do dólar. Nos shoppings, a movimentação no primeiro final de semana de dezembro animou os lojistas, que projetam um aumento médio de 5% do faturamento nas vendas de fim de ano. Já no Saara, região no centro da cidade que reúne 1,2 mil lojas populares, a expectativa é de um aumento entre 10% e 15% no número de pessoas que passarão por lá até o Natal. No Saara, porém, o faturamento deve empatar com 2002, diz o presidente da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega (Saara, que dá nome à região), Ênio Bettancourt. "Está todo mundo duro, procurando produtos baratos, entre R$ 10 e R$ 15", disse. Segundo Bettancourt, mais de 1 milhão de pessoas passaram pela região no sábado. "É um movimento que nunca tivemos em nossa história. Acho que as pessoas estão vindo para cá porque temos bons preços", avalia. De fato, o preço baixo e a variedade de ofertas são os atrativos do Saara, segundo os consumidores. "Aqui você acha de tudo com um preço muito menor que nos shoppings", diz o médico Joel Mapheo, que, com sua mulher Graça, procurava enfeites de Natal na região. Mapheo disse que não costuma ir ao Saara, mas como começou a trabalhar nas redondezas aproveitou para garimpar promoções durante o horário do almoço. Para a dona de casa Ivette Pereira Silva, shopping, só com as filhas. "Elas são adolescentes, querem ver a badalação do shopping, as lojas de marca. Mas as lojas populares não perdem a vez. Estão sempre com novidades e preços mais em conta", disse. Os freqüentadores dos shoppings, aliás, devem gastar mais este ano. A estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) é de que haja um aumento do gasto médio por pessoa neste Natal. Já em outubro, houve um crescimento de 3,77% no tíquete médio. O número de consumidores, porém, deve ficar semelhante ao registrado em 2001. "Os lojistas estão percebendo uma certa tranquilidade do consumidor com relação à situação econômica e ao futuro. Imaginamos que o brasileiro retraiu-se durante o ano, devido às incertezas, mas agora decidiu ir às compras", avalia o vice-presidente da associação, Cláudio Guaranys. O produto mais procurado, mais uma vez, é o telefone celular, com as promoções motivadas pelas novas operadoras, seguido do DVD. Veja a galeria de fotos