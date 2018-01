Comércio classifica redução da Selic como ´insuficiente´ Para o comércio, o ritmo das quedas na taxa básica de juros, a Selic, em 2006 foi lento. A taxa foi reduzida em meio ponto porcentual, para 13,25% ao ano, nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom), queda considerada "insuficiente" pelo presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz. Segundo ele, as micro e pequenas empresas continuam sufocadas por condições de crédito a juros muito elevados e comércio cresce menos do que poderia. Ele destacou a importância da eficiência do gasto público e a queda da carga tributária, além da redução de juros, como fatores decisivos para que o País possa crescer mais em 2007. "A prioridade para 2007 precisa ser a redução da carga tributária por meio da contenção e eficiência dos gastos, e não só a mendicância pela queda de pontos percentuais na taxa Selic", concluiu. Já o presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), Abram Szajman, defendeu, em nota divulgada pela entidade, que a queda Selic tenha continuidade em 2007, aliada a medidas para a redução dos spreads. "O maior desafio para o Banco Central agora é o de estimular a concorrência bancária para que a redução da Selic chegue ao consumidor. Em 2006, os bancos tiveram mais um ano de lucros recordes, porém o financiamento manteve-se inacessível para os pequenos e microempresários", declarou. Para Szajman, a estimativa de que a inflação feche o ano bem abaixo - em torno de 3% - do centro da meta (4,5%), confirma a percepção da Fecomercio-SP de que o rigor da política monetária foi excessivo em 2005, e seu abrandamento em 2006, mais lento do que poderia ter sido. "Esperamos que os resultados de 2006, como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo das expectativas e o aumento dos encargos da dívida pública, apontem para o BC (Banco Central) um caminho mais ousado em 2007", concluiu o presidente da entidade.