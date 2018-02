Comércio com a Argentina em moeda local afetará câmbio, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta sexta-feira que o sistema de pagamentos que vai permitir o comércio em moedas locais com a Argentina a partir de 2007 afetará a taxa de câmbio, pois diariamente há um fluxo de cerca de US$ 18 milhões devido ao comércio com o país vizinho e, com a medida, haverá menor entrada de dólares no País. Mantega considerou que os efeitos serão positivos no sentido de evitar a valorização tanto do real quanto do peso uma vez que entrarão menos dólares no Brasil e na Argentina. A ministra da Economia argentina, Felisa Miceli, ao lado de Mantega, balançou a cabeça em sinal afirmativo. O ministro disse ainda que os Congressos dos dois países não devem colocar obstáculos à aprovação do sistema "porque é uma medida técnica que beneficia os Estados e não os governos". Mantega prevê que com a entrada no ano que vem do novo sistema o comércio bilateral vai aumentar. Os procedimentos ficarão mais simples, sem a necessidade da troca de moedas por dólar, e isso deve incentivar a participação de pequenas e médias empresas no comércio bilateral. Segundo ele, a tendência é de as moedas locais ganharem mais espaço em outros países participantes do bloco, à medida que estes entrarem no sistema de pagamentos. Ele lembrou que os demais sócios e associados do Mercosul poderão participar do sistema. "Vai funcionar um pouco como o convênio de créditos recíprocos (CCR)", onde há a compensação dos saldos das operações comerciais entres os países membros. Crescimento O ministro disse nesta sexta que o Brasil deve crescer acima de 5% neste segundo semestre. "Isso parece forte, mas basta crescer 1,3% no terceiro trimestre (sobre o segundo trimestre), que é o mesmo que crescemos no primeiro trimestre. E mais 1,3% no quarto trimestre." Mantega fez a afirmação em rápida entrevista após a coletiva dos ministros da Fazenda do Mercosul. Durante a coletiva dos ministros, Mantega afirmou que, como o juro está caindo, a tendência é de o crescimento no terceiro e no quarto trimestre ser maior. Ele afirmou que em julho foram criados 154 mil novos empregos e que há indicadores antecedentes que mostram aquecimento da atividade econômica em julho, como o das vendas de automóveis, papel ondulado e o consumo de energia elétrica. O ministro disse que ainda não teve tempo de "se debruçar" sobre a questão de vazamento de informações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vinculada ao Ministério da Fazenda. "Recebi as informações tarde da noite de ontem (quinta-feira). Vou me pronunciar depois que tomar pé da situação", disse Mantega . FMI Os países do Mercosul querem aumentar sua participação no Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com a ministra da Economia da Argentina, Felisa Micele, maiores cotas no organismo multilateral significam acesso a crédito mais barato. A ministra disse também que os países do bloco vão defender a criação de linhas de contingência pelo FMI que tenham acesso automático, não vinculado à aceitação de programas ou exigências por parte do Fundo. Uruguai O Uruguai ainda não está em fase de negociações de acordos com os Estados Unidos mas está fazendo "conversações exploratórias" com aquele país e também com China e Índia, segundo disse nesta sexta o ministro da economia do Uruguai, Danilo Astori. Ele pediu a redução das assimetrias dentro do Mercosul e disse que não pensa em deixar o bloco. Durante entrevista coletiva dos ministros da Fazenda do Mercosul, o brasileiro Guido Mantega afirmou que os demais países entendem as necessidades do Uruguai "de firmar algum acordo que não fira os princípios do Mercosul e da Tarifa Externa Comum". Mantega considera isso possível. "É preciso conhecer os detalhes desse acordo para saber se fere o Mercosul", afirmou. O uruguaio admitiu a possibilidade de estender aos sócios do Mercosul as vantagens que der a outro país.