Comércio com Argentina em 2007 somará US$ 20 bilhões O comércio entre Brasil e Argentina vai fechar o ano próximo a US$ 20 bilhões, disse nesta quinta-feira o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), Ivan Ramalho. Este ano até outubro, o Brasil exportou US$ 9,676 bilhões para o país vizinho e de lá importou US$ 6,535 bilhões. Ramalho estava deixando o 26º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex) para a última reunião bilateral do ano entre os dois países, com o secretário de Indústria e Comércio da Argentina, Miguel Peirano, nas instalações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC, no Centro do Rio. O secretário executivo confirmou à Agência Estado que na reunião serão tratados temas relacionados às cotas de exportação brasileira para argentina de calçados e de produtos para linha branca (como geladeiras, fogões e lava-roupas). Mas disse que o assunto não é problema. "Não temos problema nenhum com a Argentina", declarou. O ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse nesta quinta pela manhã no Enaex que a Argentina não precisa de cotas e sugeriu que o acordo de livre comércio de automóveis entre Brasil e o México fechado antes talvez servisse "de inspiração" para o secretário argentino Miguel Peirano. Outro tema a ser discutido na reunião bilateral será a China. Ramalho disse que voltará ao Enaex, após a reunião, e dará entrevista sobre o encontro.