Comércio considera "lamentável" a alta dos juros A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) considerou "lamentável" a alta da Selic, a taxa básica de juros da economia. Em sua reunião mensal, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar os juros em 0,25 ponto porcentual para 19,5% ao ano. Em nota, a Associação considera que o Comitê não levou em conta sinais de desaceleração da atividade econômica, a retração da produção de bens de capital e o grande peso dessa medida sobre a dívida pública, anulando os esforços do governo de realizar superávits operacionais elevados, com prejuízo para os investimentos. O setor produtivo esperava que o Copom, pelo menos, mantivesse inalterada a taxa para, no próximo mês, iniciar o processo de redução dos juros. "Infelizmente parece que as autoridades monetárias se baseiam apenas nas expectativas do mercado financeiro para balizar suas decisões, ignorando o impacto de sua política sobre o lado real da economia, que é o que produz, gera emprego e renda", destaca a nota.