Comércio: crescem as vendas em novembro O comércio de São Paulo fechou o mês de novembro com alta de 5,4% nas consultas ao SPC e de 11% nas consultas ao Sistema Telecheque, segundo pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A alta, medida em relação a novembro de 1999, significa que as vendas "já estão entrando no ritmo do Natal e serve como sinalização para dezembro", explica o economista da ACSP, Marcel Solimeo. O fechamento positivo das vendas em novembro, de mais 5,4%, deve-se à recuperação da segunda quinzena, já que na primeira quinzena houve queda de 4,7% nas consultas ao SPC, que medem as vendas a prazo. As consultas ao Telecheque (vendas à vista ou com cheques pré-datados) fecharam a primeira quinzena com alta de 10,5%. O que confirma a tendência de uso mais intenso de cheques, principalmente nas compras de menor valor. Solimeo diz que os números estão sendo medidos em relação a novembro do ano passado, quando a economia já estava em recuperação, e o aumento deste ano indica vendas boas e dentro das expectativas. Segundo o economista, as comparações com outubro estão meio prejudicadas porque foi um mês que teve o Dia das Crianças e um dia útil a mais. Ainda assim, as vendas de novembro cresceram 3,3% pelo SPC e 11,1% pelo Telecheque.