Comércio dá sinais de melhora em São Paulo As vendas do comércio da capital paulista mantiveram a tendência de crescimento na comparação com o ano passado na primeira quinzena de novembro. As consultas ao serviço de verificação de cheque e crédito da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostraram uma alta das operações à vista de 4,8% e do crediário, de 8,5%, em relação ao mesmo período do ano passado. A entidade pondera que os números estão influenciados pela base de comparação de 2002 e pela quantidade de dias úteis, que foi maior em 2003. Segundo a associação, o crescimento da regularização dos débitos pendentes no Serviço de Proteção ao Crédito sinaliza a possibilidade de reação no comércio no final do ano. Houve um aumento de 4,2% nos registros recebidos, que foram compensados por uma alta de 12,4% nos registros cancelados, mostrando que os consumidores podem estar tentando limpar o nome para voltar às compras. O último trimestre, na estimativa do comércio paulista, pode registrar uma performance positiva, mas dificilmente irá reverter a retração do ano . O importante, segundo a entidade, é a possibilidade de crescimento para 2004.