Comércio de produtos falsos movimenta mais de US$ 450 bi O comércio internacional de produtos falsificados superou US$ 450 bilhões no ano 2000 e continuou em crescimento nos últimos dois anos, segundo estimativas divulgadas no Fórum Econômico Mundial. Essa estimativa é baseada em números fornecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pela Câmara Internacional do Comércio, e mostra que a falsificação é um dos negócios mais dinâmicos e prósperos. Nos anos 90, o comércio global cresceu cerca de 50%. No mesmo período, as exportações de mercadorias falsas praticamente triplicaram, passando de 3% das transações globais para algo entre 7% e 9%, segundo um estudo da Organização para o Desenvolvimento e a Cooperação Econômica (OCDE), uma organização formada por economias industriais. Só 11 países têm Produto Interno Bruto maior que as exportações globais de produtos falsos. Executivos de empresas grandes e médias, advogados, especialistas em segurança e outros profissionais reuniram-se por três horas, numa das sessões mais longas do Fórum, para discutir o problema das falsificações, suas conseqüências e meios para enfrentá-lo. As falsificações podem ocorrer em quase todas as categorias de produtos - alimentos, bebidas, eletrônicos, autopeças, peças para aviões, CDs, filmes, medicamentos, cosméticos, brinquedos, vestuário, produtos químicos - e vêm aumentando seguidamente. Os serviços aduaneiros da União Européia retiveram em 2001 mais de 95 milhões de itens falsificados, quase 10 vezes o total de 1998 e metade do número apreendido em 2002. "Há evidências de que milhares de pessoas pobres morreram desnecessariamente em países como China, Nigéria e Filipinas, porque compraram pílulas contra malária e outros remédios falsificados", disse o embaixador Stuart Eizenstat, ex-secretário adjunto do Tesouro americano, ex-subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos e hoje sócio da Covington & Burling, um grande escritório de advocacia de Washington. Na China, um quarto do mercado coberto pelos produtos da Henkel, uma empresa química de capital alemão, é suprido por produtos falsificados, disse um diretor do grupo, Uwe Specht. Um dos maiores prejuizos causados pela falsificação é a destruição de marcas, disseram vários empresário. Os clientes perdem a confiança no produto quando não obtêm o resultado prometido. Isso ocorreu também no Brasil, segundo Specht, com a falsificação de uma supercola produzida pela Henkel para uso profissional e industrial. As áreas mais quentes de produção e distribuição de falsificados são a China, a Rússia, a Turquia, alguns países do Oriente Médio e da África e o Paraguai. Um mapa mundi mostra os países classificados segundo a gravidade do problema da falsificação. Há três níveis: grave, sério e sinificativo. O Brasil, a maior parte da América Latina, os Estados Unidos e a Europa Oriental aparecem na categoria mais branda, a terceira. Canadá e México aparecem na intermediária. Nas Américas, só o Paraguai exibe a coloração do problema "grave". Eizenstat, coordenador do debate, resumiu as propostas de ação: pesquisas mais detalhadas, cooperação internacional entre empresas, colaboração com governos e com a Interpol, criação de penas mais severas (em alguns países, a punição é muito leve), e esclarecimento dos consumidores. É preciso mostrar, antes de mais nada, os perigos a que são expostos pelos falsificadores de remédios, produtos de higiene, alimentos, peças de automóveis e componentes de aviões. Os debatedores chamaram a atenção, também, para os indícios de vínculos entre falsificação, crime organizado e terrorismo.