Comércio de SP deve faturar 1,26% a mais este ano As vendas do comércio no Estado de São Paulo devem encerrar o ano com um aumento de 1,26% em relação o ano passado. O número fica longe de compensar a queda de 5,52% registrada pelo setor em 2001, quando o racionamento de energia e os efeitos do atentado de 11 de setembro atingiram a economia brasileira. Neste ano, com exceção do comércio de bens não-duráveis (alimentos, produtos de limpeza, higiene e remédios), que conseguiram aumentar as vendas em 9,5%, todos os segmentos registraram recuo de faturamento: duráveis (2,59%); semiduráveis (7,07%); comércio automotivo (19,61%); materiais de construção (5,91%). Para o Natal, de acordo com a previsão da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), o movimento deve crescer 3,53% sobre o mesmo período de 2001. Roupas, calçados e alimentos, principalmente, devem puxar o faturamento. A previsão é de que o comércio de bens não-duráveis e semiduráveis registre aumento de faturamento de 12,79% e 8,91%, respectivamente. Já os automóveis, eletroeletrônicos e móveis devem ter desempenho inferior ao do ano passado: 19,25% e 5,27%, respectivamente. As perspectivas são otimistas no segmento de materiais de construção, cuja estimativa é de um aumento de 23,31%. As previsões são baseadas na pesquisa da federação que mede a intenção de compra do consumidor. Em novembro, cerca de 40% das pessoas entrevistadas tinham projetos de consumo no curto prazo. Levando em conta um período mais longo, este índice sobe para 5,7%.