Comércio de SP pode ter pior Natal dos últimos 4 anos Cerca de 64,5% dos consumidores da cidade de São Paulo não pretendem adquirir bens duráveis e semiduráveis neste final de ano. Os automóveis são os produtos com menor intenção de compra: apenas 0,5% das pessoas planejam uma compra do gênero. Já os eletroeletrônicos são os que têm maior índice, com 6,9%. Os dados são de pesquisa realizada pelo Programa de Administração do Varejo (Provar), da FEA-USP. Levando-se em conta apenas este levantamento, o Natal deste ano deve ser o pior dos últimos quatro anos, pois desde 1999, quando o Provar começou a realizar os estudos, o volume de consumidores que não têm intenção de compra nunca foi tão alto: em 2002 estava em 27,5%; em 2001, 26,3%; em 2000, 40,6%; e em 1999, 15,6%. O Provar realiza estudos trimestrais de intenção de compra, mas fez especificamente um levantamento para o mês de dezembro, afim de confirmar os números referentes ao trimestre (outubro a dezembro), que foram muito negativos. Os dados, entretanto, não só confirmaram o pessimismo como mostraram uma piora nas pretensões de compra. No levantamento feito para todo o trimestre, o porcentual de consumidores que não planejavam ir às compras era de 55,4%. Valor maior não compensará queda nas vendas O único dado positivo da pesquisa é que, para os 35,5% de pessoas que afirmaram ter interesse em comprar, os valores gastos estão um pouco maiores. Porém, em razão dos baixos contingentes de pessoas que irão de fato às lojas, os números não devem ser compensadores para o comércio, de acordo com os professores João Paulo Lara de Siqueira e Luiz Paulo Lopes Fávaro.