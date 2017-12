Comércio de SP tem 1ª queda do ano nas vendas O faturamento do comércio na região metropolitana de São Paulo registrou queda de 0,21% em novembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi a primeira variação mensal negativa de 2004. O resultado foi determinado principalmente pelo desempenho dos supermercados, que venderam 5,16% menos, de acordo com a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio). No acumulado do ano, o faturamento cresceu 5,46% até novembro. Segundo a entidade, os números revelam a continuidade da trajetória de desaceleração do crescimento, iniciada em agosto. A base fraca de comparação é a principal responsável pelo expressivo crescimento do varejo no primeiro semestre do ano e também pelo desaquecimento no segundo semestre. Com isso, depois de registrar um aumento acumulado de 7,38% em julho, o comércio chegou a novembro com uma alta de 5,46%. Além dos supermercados, cujo resultado é importante por causa do peso que possui na composição do índice, apenas as lojas de departamentos registraram variação negativa em novembro, de 3,10%, entre os 10 segmentos varejistas pesquisados. Resultados positivos Já as lojas de autopeças e acessórios atingiram o seu primeiro resultado positivo no ano, com alta de 5,28% no faturamento, atribuída ao atendimento de uma demanda reprimida que se formou durante o ano. Além disso, a aproximação das férias leva ao aumento dos serviços de revisões e reparos nos veículos. No segmento de vestuário, tecidos e calçados, as vendas cresceram 13,94%, segundo melhor resultado entre os setores, atrás apenas das concessionárias. O motivo, na avaliação da entidade, está relacionado à proximidade das festas, que leva à antecipação das compras de presentes, estimulada pelas promoções e facilidades de pagamento.