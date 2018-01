Comércio de SP tem alta de 5,7% nas vendas durante Natal As vendas no comércio varejista de São Paulo no período do Natal (entre os dias 1.º e 25 de dezembro), apresentaram crescimento de 5,7% sobre o mesmo período de 2005, acima das expectativas iniciais da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que esperava uma alta de 5%. Segundo o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, a elevação nas vendas foi puxada principalmente pelas vendas à vista, com destaque para produtos importados de baixo valor. "Embora o volume de vendas tenha sido maior que o do ano passado, o valor médio dos produtos caiu dramaticamente. Isso é influência dos produtos importados, principalmente da China, que acabaram também contribuindo para a queda da inflação", afirmou. Como exemplo dessa situação, ele citou a queda dos preços de aparelhos de DVD neste ano na comparação com o ano passado. "Tivemos um volume maior? Sim, mas o valor dos presentes caiu e, por conseqüência, o faturamento do comércio", acrescentou. Segundo Afif, a associação tem ouvido queixas generalizadas de comerciantes e fabricantes a respeito desse assunto. "Eles reclamam que embora o volume das vendas esteja alto, as margens estão cada vez mais achatadas", citou. De acordo com dados da ACSP, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que mede as compras a prazo, geralmente de maior valor, apresentaram alta de 3,9%, até o dia 25. Por sua vez, as consultas ao UseCheque, que apuram as vendas à vista e normalmente apresentam valores mais baixos, cresceram 7,5% até o dia 25. A expectativa é fechar o mês de dezembro com números um pouco mais baixos - alta de 3,3% no SCPC e de 6,5% no UseCheque, o que corresponderia a uma alta de 5% na comparação com o mesmo mês de 2005. "Muitas pessoas devem viajar para o litoral nesta semana. Além disso, o dia 31 de dezembro cairá num domingo e nem todos os comerciantes devem abrir as portas nesse dia", explicou Afif. Nem mesmo as liquidações de fim de ano devem estimular as vendas. "Tornaram-se um evento rotineiro e já esperado pelos consumidores. Inclusive alguns já adiam as vendas de Natal esperando preços mais baixos." Segundo o superintendente de Economia da ACSP, Marcel Solimeo, o comércio varejista deve encerrar o ano com alta de 4,7% nas vendas sobre 2005, ante 4,4% no ano passado. "Foi um ano razoável, sem nada de excepcional", opinou. Para 2007, a entidade espera um desempenho semelhante. "Embora o governo espere um crescimento da economia da ordem de 5% do PIB, o mercado projeta algo entre 3 e 3,5%. Como o mercado costuma acertar mais que o governo, e o comércio tende a apresentar um desempenho de cerca de 2 pontos porcentuais acima do crescimento do PIB, esperamos um crescimento de 5% em 2007", explicou. Para ele, atingir a meta de crescimento de 5% do PIB é "difícil". "Acredito que o governo não vai querer estimular o consumo de forma artificial, pois essa é uma medida que tem um custo muito alto." A madrugada entre os dias 23 e 24 de dezembro, quando os shoppings da capital paulista mantiveram suas portas abertas durante toda a noite, foi um dos destaques nas vendas deste ano. Segundo a ACSP, as consultas ao SCPC no dia 24 apresentaram alta de 23,6%, e as consultas ao UseCheque tiveram crescimento de 26,9% sobre 2005. Roupas e calçados foram os itens mais procurados.