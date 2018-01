Comércio de SP vende 3,6% mais no Dia das Mães O faturamento do comércio no Dia das Mães na região metropolitana de São Paulo registrou um crescimento de 3,6% em relação ao ano passado, de acordo com sondagem realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) com cerca de 120 empresários. No ano passado, as vendas tinham recuado 8,27% sobre 2002, o que compromete a base de comparação e em parte explica o resultado de 2004. Além disso, de acordo com a Fecomercio, estão influenciando positivamente a redução dos juros e a maior oferta de crédito. O comércio de bens duráveis (eletrodomésticos e eletroeletrônicos) foi o de melhor desempenho, com elevação de 4% nas vendas, ao contrário do ano passado, quando recuou 9,5%. Já os semiduráveis (roupas e calçados) registraram alta de 3,2%, contra um recuo de 8,54% em 2003 frente a 2002. O meio de pagamento mais utilizado foi o cartão de crédito, opção de 78% dos consumidores. Isto se deve em parte ao valor médio gasto este ano, cerca de R$ 43,91, contra R$ 34,22 no ano passado. Os pagamentos à vista com dinheiro, cheque ou cartão de débito automático foram escolhidos por 7% das pessoas. Em 2003, o cartão de crédito foi o meio escolhido por 48,65%, seguido pelo pagamento à vista (18,92%).