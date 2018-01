Comércio: descontos também no crediário Garantir a clientela é o maior objetivo de qualquer vendedor e, por isso, algumas lojas repassam para o crediário os descontos da venda à vista. Na Espaço Til, móveis e objetos importados do Sudeste Asiático têm descontos também nas compras a prazo. "O cliente fica empolgado e compra mais", diz o proprietário, Felipe Rodrigues. Ele explica que mais de 70% dos consumidores preferem as prestações ao pagamento imediato, se não tiverem acréscimo. "Juro é uma palavra que assusta a clientela. Muitos não optam pelo parcelamento no cartão por isso." A Shemil Kid´s oferece desconto de 5% à vista, em cheque ou no cartão. A loja, especializada em roupas infantis, divide o valor em até cinco vezes. A gerente Cristina Rocha diz que incentiva o cliente a comprar a prazo, pois aumenta o volume das vendas. Outro estímulo, diz, é para o uso do cartão de crédito, para ficar livre do risco de inadimplência. A confecção LimeLight divide o valor em até cinco vezes e abate o preço em 5% quando o pagamento é a vista, incluindo os casos em que o cliente opta pelo cartão. Segundo a gerente da loja, Elizabeth Marcolino Silva, só é fornecido desconto se o consumidor pede ou em compras de valor elevado. "Estas práticas estimulam o aumento no volume das vendas." A loja ainda oferece opção de pagamento no cartão, em até três vezes, e com cheque, até cinco. No caso do cartão, conta Elizabeth, são limitadas em três por causa das taxas de juros cobradas pelas operadoras. "A empresa optou por receber parcelado, porque a taxa é alta quando eles repassam todo o valor de uma só vez para nós."