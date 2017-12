Comércio do Rio deve faturar 20% mais em dezembro As expectativas do comércio de bens, serviços e turismo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro são de um bom desempenho em dezembro deste ano. De acordo com a pesquisa Opinião do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, coordenada pelo Instituto Fecomércio-RJ, os comerciantes esperam que o faturamento aumente, em média, 20,62% em relação a novembro, o que contribuiria para que o setor fechasse o ano com resultado menos negativo. Para tentar chegar a esse resultado, 58,41% das empresas pretendem fazer promoções. A previsão positiva se fundamenta nas indicações de que o consumo apresenta tendência de aumento neste fim de ano. Em comparação com o Natal de 2002, a expectativa do Instituto Fecomércio-RJ é de aumento no faturamento entre 2% e 5%. O diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha, lembra que o comércio vem amargando queda nas vendas mensalmente, mas vê com otimismo as medidas de incentivo ao crédito, a queda dos juros básicos e o pagamento do 13º salário. "Além de tudo, existe um consumo represado por parte do consumidor. Esses fatores levam a crer que as vendas crescerão neste final de ano. Apostando nisso, inclusive, o comércio intensificou as contratações em novembro, registrando nível de emprego maior do que em novembro de 2002", explica o economista. O otimismo levou o comércio da Região Metropolitana do Rio a aumentar os pedidos aos fornecedores em 4,42% em novembro, maior percentual de alta registrado este ano. Os preços dessas mercadorias também aumentaram, em 2,98%, entretanto esse percentual foi bem inferior ao aumento registrado em novembro de 2002, quando as mercadorias foram compradas aos fornecedores com alta de 10,65%. "O principal motivo é que este ano temos a inflação estabilizada. Ao contrário do ano passado, quando as taxas estavam em alta", acrescenta Luiz Roberto Cunha.