Comércio do Rio espera vender 7% a mais nesse carnaval As vendas no comércio varejista no Rio de Janeiro devem registrar alta de 7% nesse carnaval, ante o desempenho de igual período no ano passado. A informação é da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), que realizou pesquisa sobre o tema, entrevistando 66 empresários do Saara - um dos centros comerciais mais famosos do Rio. De acordo com a instituição, os entrevistados afirmam que 43,7% das vendas efetuadas este mês serão de produtos ligados à comemoração carnavalesca - no ano passado esse percentual era de 42,2%. De acordo com a pesquisa, o público-alvo desse comércio popular ainda é o "folião", visto que o consumidor direto representa 86,4% do total compradores. A Fecomércio informou ainda que 12,2% dos estabelecimentos pretendem oferecer um mix mais enxuto de mercadorias este ano. "Em relação ao nível de funcionários, 86,4% dos lojistas dizem que o número de empregados em fevereiro deverá permanecer igual, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já sobre os preços dos fornecedores, afirmam que os itens carnavalescos ficaram, em média, 4,6% mais caros, em relação aos do Carnaval de 2006", detalhou a instituição, no comunicado. A pesquisa foi realizada no dia 12 de janeiro de 2007.