Comércio do Rio vende 1,4% a mais no Dia dos Namorados O comércio na Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresentou recuperação nas compras ligadas ao Dia dos Namorados, em 12 de junho. Segundo pesquisa da Fecomércio do Estado, houve aumento médio de 1,4% no faturamento em comparação com o ano passado. A federação informou que 64,04% dos 381 estabelecimentos comerciais realizaram promoções. O gasto médio por consumidor ficou em R$ 96,61. Para a entidade, a recuperação só não foi maior porque o Dia dos Namorados caiu no meio de um feriado. "Isso permitiu uma variedade maior de opções de presentes além dos produtos tradicionais, como viagens e passeios. Também é importante notar o crescimento da procura por alternativas como tratamentos de beleza e serviços de spa", informou nota da Fecomércio. A pesquisa abrange empresas dos setores de roupas, calçados, perfumaria, telefonia celular e bijuteria/joalheira. O segmento com melhor desempenho foi roupas, com aumento de 6,36% no faturamento. A forma de pagamento mais usada foi o cartão parcelado, escolhido por 77,95% dos consumidores. Na avaliação da entidade, a redução dos juros parece ter estimulado essa modalidade, que tinha registrado 54,65% da preferência em 2003.