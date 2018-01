Comércio do RJ espera a melhor Páscoa dos últimos anos As vendas da Páscoa este ano na região metropolitana do Rio de Janeiro podem ser as melhores dos últimos anos, segundo informou o Instituto Fecomércio-RJ, que divulgou hoje pesquisa sobre o tema. De acordo com a instituição, de 703 entrevistados na região, 66,71% dos pesquisados disseram que pretendem dar presentes nesta Páscoa, ante 53,37% em igual pesquisa no ano passado. Segundo comunicado do instituto, "o maior índice já registrado pelo levantamento foi o de 2002, quando 64,44% informaram que dariam presentes na data", detalhou a entidade. Porém, a pesquisa mostrou que, apesar da disposição de consumir, 79,53% dos entrevistados ainda não compraram os presentes, "provavelmente aguardando pelas promoções de última hora", na avaliação da entidade. Segundo o instituto, 79,32% dos pesquisados disseram que vão optar pelos ovos de chocolate; outros 36,67% afirmaram que comprarão bombons e 3,62% vão preferir bichinhos de pelúcia. O instituto informou ainda que o gasto médio por entrevistado, este ano, deverá ser de R$ 50,78. "Do total de participantes da pesquisa, 36,25% afirmaram que deverão gastar mais do que no ano passado e 36,46% acreditam que a despesa será menor", esclareceu a entidade, segundo informações da pesquisa. Boas expectativas No comunicado, o instituto informou ainda que aumentou percentual de entrevistados que planeja gastar mais de R$ 100 com presentes de Páscoa, de 7,83% na pesquisa em 2004 para 20,26% na análise este ano. Na avaliação da entidade, esse cenário é beneficiado pela disposição de gastar mais do consumidor na região. Esta situação, segundo a entidade, é influenciada pela melhoria na situação financeira do consumidor que, ao longo do último ano, recuperou o emprego e parte de sua renda.