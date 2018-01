Comércio do RJ estima aumento de 8,55% no faturamento em agosto O comércio da região metropolitana do Rio de Janeiro estima elevação média de 8,55% no faturamento de agosto, ante julho. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ. Segundo comunicado da instituição, os comerciantes da região estão contando com os bons resultados do Dia dos Pais para alavancar o desempenho total do mês. Se a previsão for confirmada, o desempenho será superior ao aumento de faturamento registrado em julho ante junho (0,86%). O instituto informou que, na análise por setores, os melhores resultados serão registrados nos segmentos Ótica, Eletrodoméstico e CD, que devem registrar aumentos de faturamento, respectivamente, 15,30%, 13,63% e 13,22% em agosto ante julho. Em julho, os setores que apresentaram os melhores desempenho foram Magazine, Supermercado e Eletrodoméstico, com altas no faturamento de 6,88%, 6,09% e 5,90%, ante junho, respectivamente. Segundo o instituto, a preparação para o Dia dos Pais e a queda nos preços dos alimentos fizeram os empresários aumentarem os pedidos aos fornecedores em 1,78% para agosto. Os dados são da pesquisa Opinião do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, coordenada pelo Instituto Fecomércio-RJ.