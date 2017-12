Comércio do RJ termina 2003 com queda no faturamento O faturamento real do comércio no Estado do Rio teve crescimento de 3,71% em dezembro do ano passado ante igual mês de 2002, revertendo uma trajetória de 11 meses consecutivos de queda, segundo divulgou hoje a Fecomércio - RJ. O resultado foi o melhor para o varejo do Estado desde fevereiro de 2002 (aumento de 7,28%). A Fecomércio atribuiu o desempenho "às vendas ocorridas em função do Natal, que no Rio aumentaram 1,85% e à mudança positiva do cenário econômico verificada no fim do ano". O resultado positivo de dezembro não impediu, entretanto, que o comércio fluminense registrasse uma queda acumulada de 4,52% no faturamento real em 2003, com praticamente todos os setores apresentando perdas expressivas. "O resultado de dezembro, mesmo não sendo suficiente para reverter o quadro negativo do comércio em 2003, mostra que a tendência do faturamento é claramente de recuperação. Para 2004 esperamos que os números positivos sejam regra e não exceção, como em 2003, principalmente no primeiro semestre", declarou o presidente da Fecomércio, Orlando Diniz, em nota com os dados do faturamento divulgada pela instituição.