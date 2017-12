Comércio e indústria seguram reposição de estoques, diz Iedi A manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5% ao ano, travou a intenção de investimentos em formação de estoques no comércio e na indústria brasileira. Na virada do ano, os estoques estavam baixos, o que sinalizou a necessidade de reposição. No entanto, o freio colocado pelo Banco Central na retomada econômica, com a manutenção dos juros, vai retardar o investimento em capital circulante nos próximos meses. Em outras palavras: com a interrupção da expectativa de retomada da economia, o comércio não repõe mercadorias e a indústria, em conseqüência, não investe em matérias primas. "O resultado é que a produção industrial não vai crescer por enquanto", afirmou o diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Júlio Sérgio Gomes de Almeida. O executivo avaliou a decisão do Copom como uma espécie de aviso: "a retomada pode ser interrompida por conta da inflação; não venham querer recompor as margens." Só que a reposição de margens está longe de significar uma explosão de preços. Ao contrário. Há setores, como têxteis, calçados, alimentos, fármacos e higiene e limpeza, que estão com margens próximas de zero. Nesses casos, segundo Almeida, o reajuste é quase uma necessidade, porque o empresário não tem outra fonte de investimento que não seja sua própria poupança. O efeito da decisão foi colocar um ponto de interrogação na cabeça do empresariado: "será que o processo de recuperação econômica terá continuidade?" A recomposição das margens, segundo o Iedi, teria um impacto muito pequeno sobre a inflação. Primeiro, porque os reajustes se dariam por um processo diluído ao longo do tempo. Principalmente por conta da fraca demanda, o comércio apostaria, por exemplo, em promoções. "Depois, porque recomposição não significa explosão de preços", reiterou.